Harlinger briljanten paar houdt van een visje op z’n tijd

Lammert en Sietske van der Wal waren maandag 65 jaar getrouwd. Het stel leerde elkaar kennen in een Harlinger café: Sietske werkte er in de huishouding en Lammert kwam er geregeld een drankje halen.

Het pas getrouwde paar vestigde zich in Harlingen. Eerst op de Liemendijk waar hun eerste vier kinderen werden geboren, een zoon en drie dochters. Toen de Liemendijk op de schop ging verhuisden ze naar de ‘Bosboom’ (Bosboom Toussaintstraat) achter de Schouwburg. Hier zijn nog twee dochters geboren.

Lammert van der Wal werkte in die tijd als visser. Hij kwam geregeld thuis met een gebakken tongetje of gerookte paling. Sietske zorgde voor de kinderen en dat de huishouding op rolletjes liep.

In 1970 verhuisden ze naar de ‘Troeli’ zoals zij de Pieter Jelles Troelstrastraat noemen. Kortgeleden volgde een verhuizing naar de Abraham Kuijperstraat. Uiteraard in Harlingen.

Inmiddels is de familie uitgebreid met 11 klein- en 18 achterkleinkinderen, waar ze volop van genieten. Een triest dieptepunt in hun leven was het verlies van hun achterkleinkind Bo.

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen komen dan ook graag en regelmatig bij Lammert en Sietske langs.