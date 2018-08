Column Ate de Jong: 'Binnenlandse talen'

Annemarie Heite, u kent haar vast. Zij is die vrouw die in talkshows altijd fatsoenlijk, maar vlijmscherp uitlegt hoe de regering en de gasbaronnen de Groningers laten stikken. Hopelijk blijft ze dat doen, want misschien moeten de Groningers het straks opnemen tegen duurbetaalde advocaten die geen middel zullen schuwen, ook jarenlange vertraging niet.