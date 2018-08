‘Elforgeltocht’ Fries om utens Liuwe Tamminga

Liuwe Tamminga, Fries ‘om utens’ uit het Italiaanse Bologna, gaat op één dag de mooiste kerkorgels bespelen van alle Friese elf steden. In zijn tocht op zaterdag 18 augustus bespeelt hij ook de orgels van de Martinikerk in Franeker en de Grote Kerk in Harlingen.

In elke Friese stad geeft Tamminga een concert van een half uur. Hij begint en eindigt zijn twaalf uur durende ‘elforgeltocht’ in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

In elke stad geeft Tamminga een ander concert, met een thema dat volgens hem het best past bij het orgel. Met de organist trekt een kleine karavaan van enkele busjes met liefhebbers die voor de tocht hebben ingeschreven langs de steden. Alle concerten zijn gratis.

Tamminga wordt om 16.45 uur in de Grote Kerk in Harlingen verwacht voor zijn concert van een half uur. Op het programma werk van onder meer Gervaise, Kircher, Bach en Puccini. Om 17.45 uur begint zijn concert in Franeker. Hier speelt hij onder andere muziek van Bach, Isoir, Elgar, Satie en Rossini.

Liuwe Tamminga wordt internationaal beschouwd als één van de grootste kenners op het gebied van de Italiaanse orgelmuziek uit de 16de en 17de eeuw. Hij is titularis van de Basilica di S. Petronio te Bologna, waar hij de beide instrumenten van Lorenzo da Prato (1471-1475) en Baldassare Malamini (1596) bespeelt.