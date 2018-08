Sjaerdema-Liauckemaruiters succesvol op FK

Ook op individueel vlak waren er veel SL-ruiters die deelnamen aan de Friese Kampioenschappen, wat ook weer een aantal kampioenen en reserve-kampioenen opleverde. Bij de dressuur werd in de L2 Flore Woerts met Igor kampioen. Lotte van de Kaay had succes met Swarovski Skydancer in de M1, Mila Schaafsma met Topvoorter Monopoly in de M2, en Nina Woerts was met Bodethal’s Kosima aan kop in de Z2.

Bij het springen was Lotte van de Kaay met Shacalaka kampoen in de L/ C, Yfke Priem met May’s Delight Westland Z/C en Yfke Priem met Kantjes Venus BB M/ D. Al deze ruiters mogen hun kunnen laten zien tijdens het NK in Ermelo.