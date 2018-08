Partuur Tuinenga op stoom voor Frouljus PC

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra wonnen zondag met grote overmacht de hoofdklassewedstrijd voor dames in Harlingen. Het was de vijfde zege op rij van dit partuur en de achtste dit seizoen. Het partuur is groots in vorm met nog een week te gaan tot de Frouljus PC. Voor de wedstrijd van het jaar zijn zij dan ook de topfavorieten.

Het andere sterke partuur bij de dames, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra, verloor zondag in Harlingen verrassend in de eerste omloop van Martine Tiemersma en Annelien Broersma.

Tiemersma en Broersma startten de wedstrijd met Roelie Kroondijk die Marije van der Meer verving, maar Kroondijk viel geblesseerd uit. Zij werd vervangen door haar tweelingzus Corrie Kroondijk, maar ook zij raakte geblesseerd. Tiemersma en Broersma kaatsten de wedstrijd samen uit en wonnen met alles aan de hang: 5-5, 6-6.

In de halve finale en de finale lieten Tuinenga, Wijnia en Scheepstra zowel aan opslag als in het perk zien momenteel oppermachtig te zijn. In de halve finale werden Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol verslagen met 5-1, 6-4. In de finale lieten Tuinenga en haar maten weinig heel van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. De eenzijdige finale werd gewonnen met 0-5, 4-6.

De derde prijs was voor Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Sweering verloor de eerste omloop met haar eigen partuur en viel daarna in voor de eerder genoemde uitvalsters bij partuur Tiemersma.

Keatsoff

Net als bij de heren plaatst het laatste partuur voor de Frouljus PC in Weidum zich via de keatsoff. Er doen twaalf parturen mee aan de Frouljus PC, de eerste elf plaatsen zich rechtstreeks via de ranking. De keatsoff wordt in Akkrum verkaatst, de wedstrijd begint om 17.00 uur.

De parturen die aan de keatsoff meedoen zijn:

12. Nicole Hempenius, Anke Winkel en Simona Kootstra; 13. Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot; 14. Anne-Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers; 15. Nelie Steenstra, Sigrid de Jong en Marije Hellinga