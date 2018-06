Maaien en oogsten zoals vroeger in Oudebildtzijl

Publiek kan vrij over het evenementen terrein lopen om alles te kunnen te bewonderen, er wordt op deze hobbydag geen entree gevraagd. Wat kan het publiek dan verwachten?

Er zijn hobbyisten die een demostratie geven hoe vroeger met de zogenoemde vingerbalk werd gemaaid, maar ook hoe het hooi werd geschud en geperst. Tevens is er een kleine kinderboerderij plus een springkussen voor de kinderen.

Iedereen die een tractor of stationaire motor van minimaal 25jaar oud heeft, is ook welkom. De organisatie wil wel graag dat men zich dan even opgeeft. Dat kan via 0518-421890 na 19.00 uur.