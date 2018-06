Harlingen komt in de sfeer van de Tall Ships Race

De organisatie van The Tall Ships Races Harlingen heeft de basisscholen in de gemeente Harlingen deze week een ‘schatkist’ vol lesmateriaal gestuurd ter voorbereiding op Sail InZicht van 2 tot en met 13 juli.

Sail InZicht wordt georganiseerd in aanloop naar The Tall Ships Races Harlingen. In het entrepotgebouw aan de Willemshaven zijn die twee weken culturele workshops, lezingen en entertainment voor zowel jong als oud.

De eerste week volgen alle leerlingen van de basisscholen een maritiem programma volgen, in de tweede week volgen de eerste- en tweedejaars leerlingen van de RSG Simon Vestdijk en de Maritieme Academie.

Publiek

Sail InZicht is voor het publiek te bezoeken op zaterdag 7 juli tijdens Maritiem InZicht. Tijdens deze dag zijn er allerlei activiteiten op de Willemshaven, waaronder open schip op het opleidingsschip de Máxima van de Maritieme Academie en de Sittard van het Zeekadettenkorps, een presentatie op de Willem Barentszwerf en over de Potvis op het Zonnepontje Jonge Seun.

Ook is het mogelijk te varen in een optimist onder begeleiding van de Watersportvereniging.

Captain’s dinner

Woensdagavond 11 juli wordt Heel Harlingen eet Captain’s dinner georganiseerd. Aan grote tafels in het entrepotgebouw kan men aanschuiven voor een echt Captain’s dinner met kapucijners met spek, prei, ui, piccalilly, augurken etc.

Het diner wordt georganiseerd in samenwerking met Eetcafé Nooitgedagt en de RSG Simon Vestdijk Harlingen. Het Captain’s Dinner staat deze avond ook op tafel in alle verzorgingshuizen en wooncentra. Kaarten voor het diner zijn binnenkort verkrijgbaar via VVV Harlingen.