Gastvrouwen en musici welkom voor Bangakoepel

Ook is in juli en augustus ’s middags de Bangakoepel weer open om daar een kopje thee te drinken en van het uitzicht te genieten. Net als in oude tijden. Gastvrouwen schenken graag een kopje thee voor je in en vertellen over stad en omgeving.

Wie deze zomer twee of drie middagen vrij heeft om als gastvrouw bezoekers te ontvangen in de Bangakoepel, kan zich aanmelden bij mevrouw A. Bosch. (tel. 06 57094946).

Overigens, volgens musici blijkt de Bangakoepel een prachtige akoestiek te hebben. Wie dit ook eens wil proberen en bezoekers wili verrassen met bijvoorbeeld fluit- of gitaarmuziek, is elke donderdagmiddag van welkom.