Talent krijgt podium tijdens Academische Dagen

Niet alleen verenigingen uit Franeker zelf, maar ook uit de omringende dorpen presenteren zich. Skeelervereniging Slikrollers uit Sint Annaparochie geeft een demonstratie rond de Martinikerk, bij het plein van de Katholieke kerk laat Scouting Andromeda zich zien, onder andere met een touwbrug over de gracht.

De Breedeplaats is beide dagen het toneel van diverse bands en orkesten. Advendo, Harmonie Franeker, de Sternse Slotlanders, Oranje uit Minnertsga en Brassband Greidebrass laten allen van zich horen. Bij de Oortwolk-fontein vertelt astronoom ‘Jan Hendrik Oort’ over zijn leven in samenwerking het Planetarium.

Op zaterdag is in de Botniastins wetenschap voor kinderen te zien, in samenwerking met de AMS, zijn er gekke proefjes door vreemde professors en is er een fototentoonstelling door Joan van der Brug, ‘Franeker Weerspiegeld’.

Het stadspark in Franeker staat zaterdag 7 juli van 13.00 tot 01.00 uur in het teken van het nieuwe en gratis muziekfestival Hjoed yn it Park. Naast muziek voor jong en oud op diverse podia, zijn er kinderactiviteiten en foodtrucks.

Op het Sjûkelân kaatsen zaterdag de 50+ kaatsers het Nederlands Kampioenschap. Op het Raadhuisplein presenteren Sportschool Bloemketerp en volleybalvereniging DoskoActa zich. Bloemketerp houdt een bootcamp.

Het complete programma staat op de website https://www.franeker.frl/activiteiten/academische-dagen/