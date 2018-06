TZUM

Op de Steatlansskoalle in Tzum zijn de leerlingen van groep 1 tot en met 8 enkele weken beziggeweest met het thema ‘kunst’. Ze hebben geleerd over Mondriaan, Warlhol, Picasso en Van Gogh. In het kader van dit project hebben kleuters een hek voorzien van kleurige waterverf. Het hek is te bewonderen op het Noord in Tzum.