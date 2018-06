Hoofdrollen Op de Terp Almenum verdeeld

De hoofdrollen voor het muziektheater Op de Terp Almenum, dat op 4, 5 en 6 oktober wordt uitgevoerd in de Grote Kerk van harlingen, zijn verdeeld.

Acteur Jack Vecht (Dokter Deen, Zwartboek) speelt Jacob Lous, een zeventiende eeuwse cartograaf en bouwmeester, wiens driedimensionale kaart van Harlingen uitgangspunt is voor de voorstelling.

Verteller en acteur Frank Belt speelt stadsrekenmeester Jurriaan Harlinger. Twee jongedames van Theaterschool Lef verbeelden ‘Het meisje’ en daarnaast is er nog een tiental andere personages.

Op de Terp Almenum is een voorstelling die plaatsvindt in het kader van het LF2018-project Under de Toer. Honderd Harlingers zijn voor deze voorstelling samengebracht met een aanal professionals uit de theaterwereld. Samen met regisseuse Titia Bouwmeester en haar artistieke team maken ze de voorstelling mogelijk.

Muzikanten werken met componist en dirigent Ben Lammerts van Bueren en een projectkoor repeteert met Trudy Baard. Een decor- en kostuumploeg is volop in de weer om het live videodecor van kunstenares Sophie Doeland te versterken. Er is nog behoefte aan een paar extra naaisters.

Meer informatie op www.opdeterpalmenum.frl.