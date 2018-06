Green Lions zoekt nieuwe spelers

Peanut basketbal is ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die net kennis maken met de sport of kinderen die (nog) geen competitie kunnen of willen spelen. Het is een spelvorm die wordt gespeeld op een half speelveld met twee lage baskets en een kleinere bal.

De spelvorm is drie tegen drie. In deze spelvorm gaat het erom dat de kinderen met plezier basketballen. Er worden geen scores bijgehouden. De toernooitjes worden door diverse basketballverenigingen in Friesland georganiseerd, waaronder Green Lions.

Green Lions is een vereniging in Harlingen die dit jaar 35 jaar bestaat. Er zijn teams in alle leeftijdscategorieën, waaronder twee heren en een dames team, een recreanten team, een U 20 team, een U 16 team, een U 12 team en een U8/U 10 team. Ieder team wordt getraind door een gekwalificeerde trainer.

Mensen die willen basketballen, kunnen vrijblijvend meetrainen op vrijdag van 17.00 tot 18.30 uur in de gymzaal van het Noorderlicht. De trainingen vinden nog plaats tot 29 juni. Na de vakantie starten de trainingen weer op 7 september in de Waddenhal.

Meer informatie: www.greenlions.nl.