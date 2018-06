Finnepartij Kimswerd opnieuw voor herhaling vatbaar

Onderstaand verslag is door de vereniging ingestuurd.

Vier jaar geleden is voor het eerst gekaatst met de zachte bal op het kaatsveld ‘De Finne’ waar vroeger werd ook werd gekaatst. Deze keer was het niet alleen voor Kimsters en oud-Kimsters, maar iedereen mocht meedoen. Er is gespeeld in de categorieën: jeugd, dames, heren A- en heren B-klasse en drie keer een nieuwe lijst met andere maten en tegenstanders.

Onder prachtige omstandigheden en grote publieke belangstelling was het een geweldig feest. Jan Nota verhoogde de stemming nog meer met zijn muzikale ondersteuning. Dorpsgenoot Peter Harders had voor bijzonder meubilair gezorgd: enorme en robuuste picknicktafels waar je heerlijk en comfortabel kon zitten.

Voor de jongste jeugd was een springkussen en een trampoline en natuurlijk ontbraken Gerrit, Germ en Appie niet voor drankjes en overheerlijke broodjes hamburger. Feikje van der Duim had weer prachtige kransen gemaakt voor de winnaars. Het was voor herhaling vatbaar, dus noteer alvast maar in je agenda: in 2022 de Finnepartij.

De uitslagen:

Jeugd:

1e prijs: Thomas Tolsma

2e prijs: Annabeth Scheffer

3e prijs: Harmen Faber

4e prijs: Sjirkje Frieswijk

5e prijs: Roy de Vries

Dames:

1e prijs: Stephanie de Vries

2e prijs: Lutske Bruinsma

3e prijs: Klaske Rijpma

4e prijs: Romy van der Veen

5e prijs: Geertje Visse

Heren B-klasse:

1e prijs: Johan van IJs

2e prijs: Dirk Kuipers

3e prijs: Klaas Zijlstra

4e prijs: Doeke Osinga

5e prijs: Tjeerd Hoekstra

Heren A-klasse:

1e prijs: Anne Galema

2e prijs: Willem Zeilmaker