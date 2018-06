Dorpsfeest in kader van jubileum Oranjevereniging Oosterbierum

Het dorpsfeest in Oosterbierum/Klooster-Lidlum vindt van 22 tot en met 24 juni plaats. Het feest staat in het teken van het honderdjarig bestaan van de Christelijke Oranjevereniging van Oosterbierum/Klooster-Lidlum.

Op vrijdag 22 juni houdt de Oranjevereniging een receptie voor genodigden. Vanaf 20.00 uur is de tent geopend voor een optreden van DJ M. Bus. Dit optreden is voor iedereen vrij toegankelijk. Rond 23.00 uur vindt een openingspektakel plaats waarmee het honderdjarig bestaan van Oranjevereniging wordt ingeluid.

Op zaterdag 23 juni zijn er zo’n driehonderd reünisten, Oosterbierummers en oud-Oosterbierummers, die samen de reünie gaan beleven. Rond 10:00 uur begint de dag. Vanaf 11.00 uur rijden er bussen die bezoekers van en naar de verschillende activiteiten brengen.

Op het sportterrein wordt die dag gekaatst en er is een kinderkermis georganiseerd. ’s Avonds is er een buffet voor mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Marten Wiersma is aanwezig met zijn snackservice.

Vanaf 19:30 uur is er een revue waarbij diverse mensen en activiteiten uitgelicht zullen worden. Vanaf 21:30 uur is de tent weer open voor alle bezoekers en is er een optreden van PlusSupportAct.

Zondag is er een kerkdienst met medewerking van De Bazuin en wordt het feest afgesloten. Het complete programma staat op www.oosterbierum.info.