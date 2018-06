Broer en zus Steenstra in de kransen

Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma hebben verrassend de hoofdklassepartij voor dames in Menaam gewonnen.

In de finale sloeg Harmke Siegersma op 5-5 en 6-2 de kaats voorbij. Het hele partuur stond sterk te kaatsen, het was een verrassende maar verdiende overwinning. Harmke Siegersma werd uitgeroepen tot koningin van de partij.

Marije van der Meer, Klasine Huistra en Anne Monfils wonnen de strijd om de derde prijs. Tjisse Steenstra – vorige week winnend op de Bond – volgde het goede voorbeeld van zus Nelie.

Samen met zijn maten Johan van der Meulen en Taeke Triemstra won hij de krans zondag in Menaam. In de finale werden Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong 1-5, 6-6 verslagen.

Derde werden Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Tjisse Steenstra werd koning van de partij.

Ze kwamen er een paar weken niet echt aan te pas, maar zondag waren de kransen voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra

In de finale wonnen zij van Nynke Sybrandy, Marrit Zeinstra en Wiljo Sybrandy met 5-3 en 6-2

Ook zondag was de derde prijs voor Marije van der Meer en Klasine Huistra. Annelien Broersma was terug van een blessure en nam haar plekje weer in ten koste van Anne Monfils.

In het kader van de Franeker Kaatsweek kaatste de 55+ categorie woensdag op het Sjûkelân. Er werden drie lijsten verkaatst in drie categorieën. De winnaars waren Piet de Groot (A-klasse) Henk Deelstra (B-klasse) en Jan Kwast (C-klasse).

De deelname was groot, er kaatsten 111 kaatsers in tien perken.

De Franeker Kaatsweek werd afgesloten met de Zachte Bal PC. Op een warm Sjûkelân wonnen Anne Wind, Allard Hoekstra en Jan Hospes de zevende editie. In de finale waren zij te sterk voor Kees van der Schoot, Kevin Jaarsma en Patrick Scheepstra.