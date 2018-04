Onderbak Oortfontein geplaatst

De betonnen onderbak voor de Oortfontein op de Breedeplaats in Franeker is woensdagochtend geplaatst.

Voordat de 8,5 ton wegende onderbak op de Breedeplaats kon worden geïnstalleerd, is deze vroeg in de morgen op een aanhanger geladen bij Nicolai Prefab Beton aan de Edisonstraat 24 in Franeker.

Nicolai Prefab Beton heeft de onderbak gegoten. Het beton zelf komt bij Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. uit Franeker vandaan. In totaal zit er vierduizend liter beton in de bak.

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Klaske Rodenhuis/Dual Fotografie)