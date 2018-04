Nieuwe opzet juniorenkaatsen

Het kaatsseizoen zit er aan te komen, zoals gebruikelijk hield de KNKB net voor de start van het kaatsseizoen de parturenpresentatie. Deze keer vond die plaats in Sans Souci in Berltsum.

Veel kaatsers haken nu nog op jonge leeftijd af, het kaatsen voor 18- tot 22-jarigen moet aantrekkelijker gemaakt worden en de stap naar de senioren moet kleiner worden. Het juniorenkaatsen krijgt daarom een nieuwe opzet. De PC heeft een nieuw idee aan de KNKB voorgelegd.

Het idee houdt in dat er meer wedstrijden komen en dat er in 2019 mogelijk een competitie voor junioren gaat komen. Bekeken gaat worden of die competitie op vrijdag verkaatst kan worden. Drie verenigingen werken dit jaar al mee aan de nieuwe opzet.

Het kaatsseizoen gaat deze week van start.