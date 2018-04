FOTO’S | Bestuur Humanitas ontvangt Bruggenbouwers bokaal van Present Noordwest Friesland

Humanitas kreeg de bokaal vanwege het concept de Advies- en Informatiewinkel. Die heeft op drie plaatsen in Noordwest-Friesland vormgekregen. Deze thuisadministratie bestaat uit goed geschoolde vrijwilligers. Zij ondersteunen personen bij de (financiële) administratie, die daar zelf moeite mee hebben.

De uitreiking was in wooncompex Ockingahiem in Franeker. De bokaal is overhandigd door Cees Glashouwer van de Voedselbank de Helpende hand. Dat was de tweede bruggenbouwer van Present Noordwest Friesland.

Eretitel

De bokaal is een eretitel en is de komende vier weken voor Humanitas. ,,De bokaal is vooral uitgereikt vanwege de betrokkenheid van onder anderen Johan Haverkort bij de Advies- en Informatiewinkel”, aldus Present Noordwest Friesland, die een brug zegt te willen slaan tussen personen die iets hebben te bieden en personen die daarmee geholpen kunnen worden.

Humanitas is betrokken geweest bij het opstarten en de uitvoering van de thuisadministratie en zegt daar trots op te zijn. ,,Het is een unicum in Nederland. En het is een samenwerking tussen verschillende partijen. Daarmee een bruggenbouwerswaardig project.”

(Foto’s Klaske Elzenga/Dual Fotografie)