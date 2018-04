Brassband Looft den Heer houdt jaarlijkse rommelmarkt op Koningsdag

De rommelmarkt begint om 13.00 uur en is aan het Molewjuksplein bij de PKN-kerk aan de J.H. van Aismawei 19 in Bitgummole. Ook is een veiling.

Voor de kinderen is er een springkussen. Ook is er een terras aanwezig.

Met de opbrengst van de rommelmarkt wordt een groot deel van de jeugdopleiding van Looft den Heer gefinancierd. ,,Daarmee blijven de lessen en het jeugdkorps betaalbaar voor iedere beurs.”