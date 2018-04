FOTO’S | Kippen Bioboer Pieter uit Tzum weer naar buiten na opheffen landelijke ophokplicht rondom vogelgriep

De kippen moesten sinds 8 december binnenblijven vanwege een landelijke ophokplicht. Die was ingesteld vanwege vogelgriep.

Voor de in totaal twaalfduizend kippen van Bioboer Pieter was het hun eerste kennismaking met de buitenlucht. ,,Wij hebben in februari nieuwe kippen gekregen. Zij waren nog niet buiten geweest en wisten dus niet wat ze misten”, zegt Tjitske Sijbesma, de vrouw van Pieter.

Sijbesma: „Het was een hartstikke mooi gezicht om de kippen voor het eerst buiten te zien. Ze pikten op alles in en waren volop aan het wroeten in de modder. Ook voor de mensen die langskomen is het een veel mooier gezicht, omdat de dieren te zien zijn vanaf de weg. De mensen zijn ook weer welkom om verse eieren te kopen.”

Onze fotograaf Marcel Teensma ging langs om een kijkje te nemen.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)