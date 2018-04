AMS in teken grote tweejaarlijkse actiedag voor goede doelen

Leerlingen en personeel van de scholengemeenschap in Franeker zijn dan de hele dag in touw om geld op het halen voor: Edukans, Fam2Fam en de Voedselbank.

In de ochtenduren is er een sponsorfietstocht door de regio. Van 15.00 tot 19.00 uur is iedereen vervolgens welkom op een gratis fancy fair met diverse activiteiten in en om de school aan de Cort van der Lindenstraat 1 in Franeker.