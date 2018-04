Waadhoeke 4 mei tijdens herdenking in teken landelijke thema ‘verzet’

Op de gemeentelijke begraafplaats In Franeker staat burgemeester Hayo Apotheker, samen met het 4 mei comité om 16.00 uur stil bij de tien oorlogsgraven. Scouting Andromeda Franeker en manschappen van Defensie zijn eveneens aanwezig.

’s Avonds is er vanaf 18.45 uur een bijeenkomst in de Martinikerk in Franeker. Na een toespraak van burgemeester Apotheker volgt er een programma waarin onder andere het verhaal van een Franeker jongen wordt verteld, die werd opgepakt door de bezetters.

De muziek wordt verzorgd door: Gerrit Breteler, Peter van der Zwaag, Tessa Zoutendijk en Peter Krako. Na afloop van het muzikale gedeelte volgt een stille tocht en twee minuten stilte bij het monument op het Martiniplantsoen.

Sint Annaparochie

In Sint Annaparochie is er vanaf 16.00 uur in het voormalige gemeentehuis een herdenkingsbijeenkomst bij de monumenten voor de omgekomen soldaten in Indië van 1945 tot 1950 en voor Martijn Rendert Rosier. Hij kwam op 26 augustus 2007 om in Afghanistan.

Ook worden bloemen gelegd voor drie verzetsmensen die in 1944 zijn gefusilleerd. Wethouder Nel Haarsma houdt een toespraak bij de herdenking in Sint Annaparchie.

Sint Jacobiparochie

In de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie worden vanaf 19.15 uur alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Wethouder Jan Dijkstra houdt daarbij een toespraak. Daarnaast worden gedichten voorgelezen.

Muziekvereniging Burdine zorgt voor de muziek. Na het officiële gedeelte wordt naar het kerkhof gelopen. Daar leggen schoolkinderen bloemen neer bij de oorlogsgraven.