Franeker Renzo Boersma Nederlands kampioen classic bodybuilding

Renzo Boersma uit Franeker is zondag in Apeldoorn Nederlands kampioen classic bodybuilding geworden.

In een vol theater Orpheus werd Boersma kampioen in de klasse 1.80 meter plus.

De 23-jarige Franeker pakte vier weken terug ook al de titel bij de Isala Cup in Schiedam. Een week geleden nog won hij in zijn eigen klasse tweemaal goud bij de Open Rotterdamse. Daarnaast werd Boersma in Rotterdam uitgeroepen tot overallwinnaar. Dankzij die resultaten plaatste hij zich vootr het NK.