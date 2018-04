Echtpaar De Schiffart uit Tzum zestig jaar getrouwd

Wethouder Boukje Tol heeft het echtpaar gefeliciteerd met hun huwelijksjubileum. Naast bloemen nam zij een kopie van hun eigen huwelijksakte mee.

Meindert de Schiffart is geboren op 28 januari 1934 in Jorwerd. Griet de Groot is geboren op 12 december 1934 in Oosterwierum. Op de ijsbaan in Jorwerd sloeg de vonk over en kregen ze verkering. Ze waren toen 17 en 16 jaar jong. Zeven jaar later trouwden ze op 16 april 1958 in Mantgum, in de voormalige gemeente Baarderadeel.

Hun langgekoesterde kinderwens ging na jaren in vervulling door de komst van zoon Jan op 30 november 1974. Slechts 17 jaar hebben ze maar van hem mogen genieten. Op 6 november 1991 overleed Jan ten gevolge van een noodlottig ongeval.

Hij was hun alles, de wereld draaide om hem. Het leven van het echtpaar is sindsdien overschaduwd door dit enorme verdriet.

Het echtpaar verhuist in mei van dit jaar naar een aanleunwoning bij verzorgingscentrum Martenahiem in Tzum. Daar hopen ze in goede gezondheid nog mooie jaren samen tegemoet te gaan.