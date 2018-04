Duo’s aan het roer bij De Twa Doarpen/DIOS

Jan Douwe Gerbranda gaf aan het voorzitterschap na twee termijnen van drie jaar af te willen sluiten. In medebestuurslid Désirée Seerden zag hij zijn opvolger, Gerbranda benaderde haar met de vraag of zij voorzitter wilde worden. Dat wilde Seerden wel, maar niet alleen: ,,Om het alleen te doen, zag ik niet zitten. Ik heb gevraagd of Alexander Post het samen met mij zou willen doen. In vergaderingen reageren we in negen van de tien gevallen hetzelfde, ik wist dat onze neuzen dezelfde kant op staan.” Post reageerde positief, hij had hetzelfde goede gevoel bij een gedeeld voorzitterschap.

,,We hebben een voltallig bestuur van tien personen. Naast nieuwe voorzitters hebben we ook nieuwe penningmeesters. Ook een tweetal! Marieke Anema en Rianne Tolsma zijn enthousiaste nieuwe leden die hier nog niet zo heel lang wonen. We zijn erg blij dat ze de taak van penningmeester samen op zich willen nemen, het was lastig daar iemand voor te vinden. Nu hebben we twee jonge vrouwen erbij, helemaal super. Het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur is nu beter en heel fijn dat we jongeren in het bestuur krijgen. We zijn dan ook erg positief gestemd over hoe het er allemaal voor staat,” vertellen Seerden en Post, ,,We hebben een fijne samenwerking met voetbalvereniging AVC met wie we het complex delen. Onze vereniging heeft zo’n 140 leden waarvan ruim 80 actieve kaatsers. Daarvan kaatsen er een stuk of twintig bij de KNKB, niet heel veel, maar wel hele goede. We hebben het geluk dat we altijd volledige parturen hebben. De deelname aan het competitiekaatsen stijgt nog ieder jaar. Met de vrijwilligers loopt het ook erg lekker, we hebben zeer actieve vutters die ervoor zorgen dat het er allemaal prachtig bij ligt, er is een groep van zo’n vijftien mannen waar we altijd een beroep op kunnen doen om de velden te leggen. Andries Grijpma beheert al jaren de website en facebook, dat doet hij uit de kunst, alle uitslagen er op, foto’s, alles up-to-date. We hebben een kaatsmuur waar goed gebruik van gemaakt wordt, hebben sterke wallball-spelers in de gelederen, Kaatsteam NL komt hier trainen met de selectie. Kortom: we zijn samen voorzitter van een vereniging waar alles goed voor elkaar is en waar een fijne sfeer heerst.”

Post en Seerden hebben er zin in, toch is er ook een kleine teleurstelling. ,,Bij de KNKB hebben we al twee jaar de aanvraag ingediend om het NK Meisjes te mogen organiseren. Beide keren is dat verzoek niet gehonoreerd. Erg jammer, we hebben meisjes die in die categorie mee strijden om de titel. Het zou mooi zijn als ze op eigen veld daarom konden strijden. We kregen het NK schoolmeisjes toebedeeld om te organiseren, maar in die categorie hebben wij geen kaatsters, onbegrijpelijk en heel jammer.” Beide hebben een dochter in de meisjescategorie: ,,Er zijn zes meisjes die op dat niveau kaatsen, wie er in het beste partuur komen, daar bemoeien wij ons niet mee. We willen de schijn niet tegen hebben dat wij als ouders die in het bestuur zitten, onze dochters naar voren schuiven. Dat laten we bewust aan anderen over. Het is het belangrijkst dat de kaatsers plezier in het spelletje hebben, want het is een ‘machtich spultsje’, aan ons de taak om ze dat zo mooi mogelijk te laten beleven.”