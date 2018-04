FOTO’S | Volle bak bij gezellige S.O.S. Party in Theater De Koornbeurs

Ook ditmaal kwamen bekende hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig voorbij.

S.O.S. Party staat voor Same Old Songs. De eerste editie was in maart 2017. Later dat jaar volgde nummer twee. Telkens is het een druk en sfeervolg evenement, waarbij ook DJ Quickfinger van de partij is.

De S.O.S Party wordt gehouden in samenwerking met vrijwilligers.

Fotograaf Marcel Teensma bracht het sfeervolle festijn in beeld.