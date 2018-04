Record Store Day bij Mollema Music World vormt aftrap nieuw evenement binnenstadondernemers Franeker

– Mollema Music World in Franeker staat zaterdag 21 april het teken van de jaarlijkse Record Store Day, dat wereldwijd wordt gehouden.

Het is meteen ook de aftrap voor een nieuw initiatief van de binnenstadondernemers. Op vrijwel alle zaterdagmiddagen van april tot oktober is er livemuziek in de stad.

Enkele artiesten die tijdens Record Store Day optreden komen dan nog een keer terug. Zo treedt op zaterdag 28 april The Sunny Road Show op.

Bij Record Store Day staan langspeelplaten centraal. Het draaien van vinyl draagt volgens artiesten en winkeliers bij aan een echte muziekbeleving. Om die reden werken bekende bands mee en treden zij op in zelfstandige platenwinkels.

Bij Mollema Music World treden diverse bands op. Zij doen dat op een terras. De bands met tussen haakjes de aanvangstijd zijn: Stuart Mavis (11.30 uur), Thomas Acoustic Koffers (12.30 uur), Guggenheimer (14.00 uur), Yorick van Norden (15.00 uur), Mudbirds (16.00 uur), BR Doubleyou (17.00 uur).