Harlingen loopt uit voor 3D VOC-schip Halve Maen

Het schip kwam via een 3D animatie als waterprojectie tot leven in de binnenhaven van Harlingen. De presentatie was in handen van Kim-Lian van der Meij. Naast een optreden van het Harlinger Zeemanskoor De Skúmkoppen en de 4tuoze Matrozen vertelde Hannemahuis-directeur Hugo ter Avest over de Halve Maen.

Een schaalmodel van de Halve Maen is het hele jaar te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Het is in bruikleen gegeven door het Hannemahuis uit Harlingen. Vanwege de Nationale Museumweek gaat de Halve Maen eenmalig terug naar het Harlinger museum.

Henry Hudson

De Halve Maen is het enig zeilende zeventiende-eeuwse VOC museumschip. Het dankt zijn bekendheid aan de ontdekkingsreis die Henry Hudson in 1609 in opdracht van de VOC maakte.

Tegen de orders van de VOC in, verkende Hudson de oostkust van Noord-Amerika op zoek naar een alternatieve zeeroute naar de rijkdommen van Indië. Deze reis gaf de aanzet tot de stichting van de kolonie Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam, het huidige New York.

De Nationale Museumweek duurt tot en met zondag.