VvV Sjirk de Wal roept ‘Club van € 125’ in het leven op weg naar jubileumviering

Daarmee zegt de kaatsvereniging eenmalig extra inkomsten te willen genereren voor de viering van haar 125-jarig bestaan. Dat wordt gevierd van 17 mei tot en met 3 juni.

Van de leden van de club die één jaar blijft bestaan, wordt bij de ingang van de feesttent tijdens het jubileum een bord geplaatst met naamsvermelding.

De oproep om lid te worden is gedaan aan de leden en donateurs van VvV Sjirk de Wal. Wie lid wordt ontvangt in ruil daarvoor een arrangement.

De arrangementen zijn: vier gereserveerde zitplaatsen en acht consumptiebonnen voor een optreden van de Luchtmachtkapel op vrijdag 18 mei, twee entreekaarten met zes consumptiebonnen voor Tribute To The Cats op zondag 20 mei, zes gereserveerde zitplaatsen en tafel incuslief twaalf consumptiebonnen voor het Rypster Mei Festival op maandag 21 mei of twee gereserveerde zitplaatsen met zes consumptiebonnen voor de Revue op vrijdag 25 of zaterdag 26 mei.

Meer informatie via t.frijling@chello.nl en 0517-232026.