Kinderbeurs Franeker haalt 550 euro op voor stichting Hoogvliegers

Op de beurs kon kleding en artikelen worden gekocht. Ook was een draaiend rad aanwezig.

Namens Hoogvliegers was vrijwilliger Coenraad Balt aanwezig met een stand, te informeren over het belang van de stichting. Die zet zich in om die zieke of gehandicapte kinderen een bijzonder en onvergetelijk avontuur te laten beleven door zelf een vliegtuig te besturen.