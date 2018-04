FOTO’S | Kinderen OBS De Opslach helpen mee bij kranslegging

– Kinderen uit groep zeven van OBS De Opslach hebben donderdag meegeholpen bij de kranslegging bij het monument aan de Jan Bogtstrastraat in Franeker. Ook burgemeester Apotheker was aanwezig.

Na een minuut stilte liepen de kinderen als eerste langs de steen. Na afloop werd de begraafplaats bezocht. Ook daar volgde een minuut stilte. Vervolgens werden bloemen gelegd bij de graven en liepen de kinderen naar het graf van sergeant Dave Steensma, die in 2004 overleed. Daar volgde niet alleen een woordje, maar werden ook bloemen gelegd.

Bij De Opslach zelf volgde een powerpointpresentatie. Die werd getoond door Roland Kingma. Hij was 13 jaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook maakten de kinderen een verslag van de dag.

Geadopteerd

Het in 1955 onthulde monument aan de Jan Bogtstrastraat is in het schooljaar 2017/2018 geadopteerd door OBS De Opslach.

Het bevrijdingsmonument bestaat uit een esdoorn en een zwerfkei met een koperen gedenkplaatje. De gedenksteen is één meter hoog, één meter breed en één meter diep.

Op het gedenkplaatje staat: ‘Na tien jaar bevrijding is deze boom geplant 1955’.

De esdoorn staat symbool voor de bevrijding. Het esdoornblad (’Maple Leaf’) is het nationale symbool van Canada.

(Foto’s Joachim de Ruijter)