Eerste publieke optreden jeugdband CMH Menaldum bij tweejaarlijkse muziekevenement in Roelengahal

Voor het eerst treedt dan ook de jeugdband op voor publiek. De jeugdband die optreedt, is gestart na de open dag in september.

Het evenement is vanaf 20.00 uur in de Roelengahal op sportpark Schatzenburg in Menaam. Onder de naam ‘A New Start’ zijn dan alle onderdelen van de vereniging te zien.

Naast een blik op de toekomst, wordt teruggekeken op de historie van de muziekvereniging, die zestig jaar bestaat.

Zo speelt de drumfanfare enkele muziekstukken uit het verleden. Ook de hits van nu komen voorbij.

Daarnaast zijn er majorette-optredens en komen de color guards in actie.

Na afloop is er een after party. Daarbij is ook de formatie T-Brass uit Sneek aanwezig.

Er geldt entree. Zie www.cmh-menaldum.nl.