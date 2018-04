Roodborstechtpaar strijkt neer in brievenbus oude pastorie Oosterbierum bij filmproducent Tony Dirne

– Een roodborstechtpaar is neergestreken in de brievenbus van Tony Dirne en zijn vrouw in Oosterbierum. ,,De post kan voorlopig letterlijk de boom in.”

Dirne dacht aanvankelijk dat kwajongens uit de buurt, waar hij een goede band mee heeft, een grapje met hem hadden uitgehaald, nadat hij een aantal takjes uit de brievenbus zag steken.

,,Ik heb het verwijderd. De volgende dag lag er echter al een dikker laagje in. Nadat ik het in totaal tweemaal had verwijderd dacht ik bij mijzelf: ‘Je bent een barbaar als je hiermee doorgaat’. Ondertussen vliegen de vogeltjes af en aan. Zo te zien wordt het een groot gezin.”

Om de roodborstjes een handje te helpen plakte Dirne een papier op de brievenbus met de tekst: ‘Een vindingrijk roodborstpaar bouwt hier een babykamer! De post kan voorlopig de boom in’. Bovenop de brievenbus wordt daarnaast duidelijk gemaakt dat ‘mensen geen toegang’ hebben. Een rode pijl bij de tekst verwijst postbezorgers naar een tijdelijke brievenbus in een naastgelegen boom, waarop staat: ‘Papieren postplek! Dank u’.

Dirne, die sinds 2016 samen met zijn vrouw in de oude pastorie in Oosterbierum woont, maakte een dergelijk nest niet eerder mee. Mooi vindt hij het wel. ,,Ik heb er even ingekeken. Het ziet eruit als een prototype nest, met een soort van badkamer in de midden.”

Maker Boes Boes en Vrouwtje Theelepel

Zelf is Dirne overigens niet onbekend met de natuur. Zo maakte hij al meerdere films voor Staatsbosbeheer. ,,Ik ben filmmaker. Ook van tekenfilms. Zoals van: Boes, Vrouwtje Theelepel, de Tovenaar van Oz en bijvoorbeeld Tom Sawyer”, zegt de Oosterbierumer, van wei in het najaar of begin 2019 het boek Achteruitkijkspiegelen verschijnt.

In het boek staan tweeënvijftig afleveringen van de roadmovie waarin de muziek- en filmproducent de lezers van BN DeStem meenam over zijn markante leven. Zoals over zijn jeugdjaren in Breda en hoe hij furore maakte in de muziek- en filmindustrie.

Lelystad Airport

Dat Dirne uiteindelijk in Oosterbierum terechtkwam, is al even opmerkelijk als zijn leven. ,,Wij woonden in Lelystad. Mijn vrouw is astmatisch. Vanwege de komst van Lelystad Airport wilden wij verhuizen. Wij hebben gezocht van Cadzand tot Moddergat. Het werd uiteindelijk Oosterbierum. Daar zijn wij heel blij mee. We zijn hier zo hartelijk ontvangen. Het voelde meteen als een warm bad.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)