Nieuwbouw Dongjumer Poort in Franeker van de baan

– De nieuwbouw van de Dongjumer Poort op het Bolwerk in Franeker gaat vanwege te weinig draagvlak niet door.

Het college van B&W van de gemeente Waadhoeke heeft om die reden de plannen stopgezet.

Eerder bleek dat de bewoners van de Froonacker massaal tegen de herbouw waren. Terwijl ook De Vrienden van de Stad Franeker niet stonden te springen voor hebrouw van de Dongjumer Poort, die tot 1839 in Franeker stond.

Daarnaast kwam er kritiek vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Niet alleen omdat er volgens de RCE voor reconstructie van oude gebouwen in het algemeen geen draagvlak is te vinden. ,,Maar ook omdat de herbouw de nominatie van het Planetarium als Werelderfgoed nog in gevaar brengt.”

Het college zegt dat na overleg met de RCE herbouw niet gewenst is.