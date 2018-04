Maritieme Academie Harlingen houdt open huis

De school presenteert dan de verschillende maritieme opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.

Het Open Huis richt zich vooral op: leerlingen uit de groepen zes tot en met acht van het basisonderwijs, vmbo-leerlingen uit klas twee die instromen in klas drie, de zogenaamde zij-instroom, leerlingen vanaf 15 jaar die willen varen en leren, het zogenaamde leerwerktraject en vmbo- en havoleerlingen die mbo zeevaart of binnenvaart willen volgen.

Naast het vrije inloopprogramma is er ook een meeloopprogramma. Dat is van 15.00 tot 17.00 uur. In dat programma maken leerlingen in allerlei mini lessen kennis met de maritieme opleidingen. Aanmelden kan via informatie@maritiemeacademieharlingen.nl onder vermelding van ‘meeloop programma Open Huis’.