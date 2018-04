FOTO’S | Belang van motoriek een taalrijk bewegingsonderwijs aan bod op studiedag bij CBS De Flambou

Dat is de conclusie van een studiedag bij CBS De Flambou in Oosterbierum. Daarbij waren alle directeuren, interne begeleidsters, onderbouwgroepsleerkrachten, medewerkers van de IKC’s en onderwijsassistentes van de christelijke basisscholen van gemeente de Waadhoeke en Harlingen, CBO Noardwest Fryslân aanwezig. Zij spraken over het belang van motoriek en het aanbieden van taalrijk bewegingsonderwijs.

Hieronder een zelf ingestuurd verslag.

Van nature bewegen jonge kinderen graag en veel. Zo leren ze de wereld kennen. De huidige maatschappij zorgt er echter wel voor dat ze minder (kunnen) bewegen en passiever worden. Hoe kunnen we binnen ons onderwijs voor zorgen dat kinderen lekker veel (buiten) bewegen en spelen?

Het toenemende verkeer, gebrek aan buitenspeel ruimte en de opkomst van televisie, computer, gamecomputers en IPad zorgt ervoor dat kinderen minder bewegen en hierdoor ontwikkelen andere vaardigheden zoals doelgerichtheid, uithoudings- en doorzettingsvermogen, plannen en organiseren minder optimaal. Terwijl dit juist wezenlijk is voor het ontwikkelen van een eigen autonomie.

Door samen in gesprek te gaan over ons onderwijs en onze doelen die wij stellen aan ons bewegingsonderwijs werd gezamenlijk gesproken over het wezenlijke belang van een optimale motoriek ontwikkeling.

Kirsten Muller, kinderfysiotherapeut, nam ons mee naar de motoriek ontwikkeling van het jonge kind. En hoe we in ons huidige onderwijs hier vorm aan kunnen geven. En om als leerkracht bewegen te koppelen aan taalontwikkeling ontstaat taalrijk bewegingsonderwijs. Door tijdens het bewegingsonderwijs de taal te stimuleren vang je twee vliegen in 1 klap.

Als school werk je dan aan een optimaal bewegingsonderwijs en aan een rijke taalomgeving. Vanuit spel kunnen dan bijvoorbeeld de kleuren, vormen en ruimtelijke begrippen aangeleerd worden. Tessa van Velzen, onderwijskundige nam ons in haar lezing mee naar taalrijk bewegingsonderwijs.

Al met al een boeiende en inspirerende middag voor onze 18 scholen om er samen voor te zorgen dat ons onderwijs bijzonder blijft: wij geven leerlingen de ruimte en tijd om veel te bewegen in een taalrijke omgeving waardoor leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op alle gebieden!