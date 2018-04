Vijf themapleinen tijdens The Tall Ships Races

– Bezoekers van The Tall Ships Races in Harlingen kunnen van 3 tot en met 6 augustus terecht bij vijf themapleinen voor jong en oud.

De themapleinen zijn in de Willemshaven en in de Zuiderhaven. Daarbij zijn er diverse activiteiten met muziek, horeca en markten.

In de Willemshaven komt een beachplein en een ambachtsplein. Bij het beachplein zijn er op het evenemententerrein drie podia. The New Horizon Stage vormt het middelpunt. Daar kunnen bezoekers luisteren naar opzwepende muziek, staan er foodtrucks en is er een happy lifestylemarkt. Daarnaast ligt in de haven de grootste bruine vloot van Europa.

Op het ambachtsplein gaan bezoekers terug in de tijd bij oude ambachten. Ook is er een piratenschip te zien, dat gemaakt wordt tijdens de kinderspeelweek in Spijkerstad. Het schip is het middelpunt van het Kidsplein. Daar zijn ook diverse kinderactiviteiten.

Het thema duurzaamheid krijgt eveneens aandacht. Dat gebeurt op het duurzaamheidsplein. Daar komt The Solar Stage met daarnaast bedrijven en organisaties die hun bijdrage aan verduurzaming presenteren. Ook is er een educatiecentrum, waar lokale organisaties zichzelf presenteren.

Richting het centrum komt het cinemaplein, waar op grote beeldschermen avonturen worden getoond van schepen en met reisverhalen van de kapiteins. ’s Avonds worden maritieme films getoond.

Muzikale hart

Net als vier jaar geleden komt op de kop van de Willemshaven het hoofdpodium The Harbour Stage. Niet alleen de ‘sail in en sail out’ is daar goed te zien. Ook zijn er diverse optredens..

Verder treden in de Zuiderhaven twintig shantykoren uit heel Nederland op tijdens het shantykorenfestival.

Zie www.tsrh2018.nl.