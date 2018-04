Overzicht voorstellingen Theater De Koornbeurs

Donderdag 19 april is er vanaf 20.15 uur een optreden van Codarts Rotterdam met het Holland Dance Festival - Talent on the Move.

Uit de honderden dansers van over de hele wereld die ieder jaar auditie doen bij de dansacademie Codarts Rotterdam worden enkele tientallen toptalenten geselecteerd. Het Holland Dance Festival biedt hen jaarlijks onder de titel Talent On The Move een landelijk podium.

Bij de 10-jarige jubileumeditie zijn een aantal dansbeloftes te zien, die op de drempel staan van een professionele carrière in de internationale danswereld.

Theater De Koornbeurs is donderdag 19 april vanaf 20.30 uur het toneel van de première van Lost in the Greenhouse. Die voorstelling, die is uitverkocht, speelt zich af in de kassen van Hartman in Sexbierum. Het verhaal vertelt tragische een liefdesgeschiedenis

Ook The American Country Legends is in Franeker te zien met A Night at the Opry. Het is de tweede aflevering van een ode aan grote country- en westcoastartiesten en hedendaagse sterren. De voorstelling is te zien op vrijdag 20 april vanaf 20.15 uur.

Bakzeuntjes

Op zaterdag 21 en zondag 22 april is het locatietheater Bakzeuntjes te zien vanaf 15.00 uur. De voorstelling is onderdeel van Under de Toer van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 en is in en om de Lambertuskerk in Arum. Het betreft een boven- en onderwater verhaal uit Noordwest-Friesland, die wordt uitgevoerd door jeugdtheaterschool Noorderwind uit Leeuwarden in samenwerking met de christelijke muziekvereniging Wubbenus Jacobs uit Arum.

Dinsdag 24 april is vanaf 20.15 uur de film The Shape of Water te zien. De film speelt zich af tijdens de Koude Oorlog in Amerika. In een verborgen en zwaarbeveiligd overheidslaboratorium werkt Elisa. Zij zit gevangen in een leven van isolatie. Elisa's leven verandert voor altijd als zij en collega Zelda een geheim experiment ontdekken.

Voor kaarten alle voorstellingen zie www.theaterdekoornbeurs.nl.