FOTO'S | Decadentia in Trebol: theatraal en stijlvol

HARLINGEN – Decadentia heeft zondag een optreden gegeven bij het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) in Harlingen. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag over het optreden van het salon- en dansorkest.

Het optreden van Decadentia op zondag 8 april in de Harlinger Stadsschouwburg Trebol laat zich het beste omschrijven als theatraal en stijlvol. Terwijl buiten de lente voorzichtig zijn intreden had gedaan, werd het in een aangenaam gevulde foyer van het Harlinger theater eigenlijk al een beetje zomer. De warmte van het lentezonnetje dat door de ramen naar binnen kwam werd door de swingende muziek van het orkest aangenaam versterkt.

Decadentiea speelt geheel in stijl de oorspronkelijke dansmuziek uit jaren ’20, ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Zij doen dat in bezetting met een blazerssectie (saxofoon, trompet, trombone en fluit) ,een strijkerssectie (viool, cello) en een ritmesectie (bas, drums) en piano. Het is de oorspronkelijke bezetting zoals die van de grote dansorkesten in de tijd van ‘The Great Gatsby’ was en die wordt gezien als de voorloper van de bigband. Bovendien spelen ze de muziek uit die tijd zoveel mogelijk in de originele arrangementen waardoor men een zo oorspronkelijk mogelijk geluid weet te creëren.

Dat in combinatie met de zang van Bert Crommers, die zich qua stemgeluid kan meten met de beste crooners uit die tijd, zorgt er voor dat die tijden van weleer herleven. Het feit dat de musici geheel in stijl gekleed zijn, de heren strak in smokings en de dames in prachtige jurken met franjes, glitters, veren, boa’s, maakt het plaatje helemaal compleet. Bovendien zijn het allemaal uitstekende muzikanten waardoor het orkest als een goed geöliede machine een puike show neerzet.

Of het nu gaat om de ballade ‘Solitude’ van Duke Ellington, de in het cockney (Londens dialect) gezongen ‘ The Lambeth Walk’ of ‘Wie is Loesje’ van Jack Bulterman (The Ramblers), het orkest is werkelijk van alle markten thuis. Bovendie gaat het orkest een theatrale aanpak door middel van grappige choreografiën door vooral de blazerssectie niet uit de weg, bespeelt de zanger knap het wasbord, creeërt hij met een kleine megafoon de sound van de koffergrammofoon en met schuurblokjes het geluid van een stoomtrein. Bovendien werd het publiek met bolhoeden verleid om de ‘The Lambeth Walk’ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook bij de andere nummers wilden de voetjes wel van de vloer en zo was het op die mooi eerste lentezondag aangenaam toeven in Trebol.