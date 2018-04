Centrum Traditionele Jazz Harlingen sluit seizoen af met dubbelconcert in Trebol

De vorig jaar gestarte workshop Roaring Twenties was volgens het CTJH zo groot, dat er begin dit jaar is gestart met een tweede editie. Dat gebeurde onder leiding van trombonist en bigbandleider Arend Huisman.

In totaal volgden twintig muzikanten les in het spelen van de oorspronkelijke jazz, zoals die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Amerika ontstond. Tijdens het laatste jazzloungeconcert van dit seizoen laat het workshoporkest horen wat zij hebben geleerd.

Na de pauze zorgt de Harlinger jazzformatie Leoville voor het slotakkoord van dit seizoen.

Het concert is in stadsschouwburg Trebol in Harlingen en begint om 15.00 uur.

Zie ook www.friejam.nl.