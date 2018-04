Vrijwilligersorganisaties tonen zich op welzijnsmarkt in MFC Het Vierkant

HARLINGEN Diverse vrijwilligersorganisaties tonen zich donderdag 12 april op een gratis welzijnsmarkt van De Skûle Welzijn.

De welzijnsmarkt begint om 14.00 uur en is in MFC Het Vierkant aan de Johan van Oldenbarneveltstraat 2 in Harlingen. Bezoekers kunnen er onder andere terecht voor: informatie over vrijwilligerswerk, kennismaken met de organisaties, advies vragen over vrijwilligerswerk en netwerken. Meer informatie via 0517- 393750 en vwcharlingen@deskule.nl.