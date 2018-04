Muziektheatervoorstelling Lost in the greenhouse in première in kassen Sexbierum

SEXBIERUM De muziektheatervoorstelling Lost in the greenhouse is vanaf vrijdag 13 april te zien in de kassen van Hartman in Sexbierum.

De voorstelling is te zien tot en met 20 mei en is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Het stuk wordt gespeeld door Orkater in samenwerking met met Theater De Koornbeurs en schouwburg De Lawei uit Drachten. Lost in the Greenhouse vertelt het verhaal van de Friese en Poolse arbeiders die in de kassen bij Sexbierum werken. Ze plukken er samen tomaten, paprika’s en komkommers. Ze vormen een gemeenschap in een kunstmatig stukje Nederland. Dan ligt er plotseling een lijk. Langzaam tekenen zich de contouren af van een tragische liefdesgeschiedenis. De jonge pool Wojtek wordt gevolgd vanaf het moment dat zijn moeder hem laat zien dat hij in Polen geen toekomst heeft, tot aan zijn dramatische einde in Friesland. Een plukseizoen lang. Hij wordt hartstochtelijk verliefd op de Friese Klaske. Is de breekbare mienskip bestand tegen gevoelens van heimwee, verlies, wrijving en verlangen? Voor kaarten zie lostinthegreenhouse.com