Harlingen Erik Volstra heeft donderdagavond 5 april een voordracht gegeven met als titel ‘luisteren naar autisme’.

De lezing vond plaatst in het kader van de week van het autisme en werd gegeven bij het Autisme Info Centra (AIC) in Nieuw Zuid in Harlingen. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. De avond werd geopend door wethouder Hein Kuiken. Daarna kreeg Erik Velstra het woord, hij nam de aanwezigen mee in het thema van de autismeweek “luisteren naar autisme”. Velstra deed dit aan de hand van de “Geef me de 5” methode. Er werd uitgelegd wat autisme is en hoe het werkt in het hoofd van iemand met autisme. Ook het “luisteren” naar de signalen van de persoon met autisme kwam aan bod. Hoe herken je een vol hoofd en hoe voorkom je een vol hoofd. Er werd duidelijk gemaakt dat kinderen met autisme zich op school vaak nog goed staande kunnen houden maar dat thuis de boel toch kan ontploffen. De vele prikkels van de dag worden meestal thuis pas verwerkt. Dit alles werd vertel met behulp van een mooie presentatie met duidelijke filmpjes. Uit de noordelijke provincies waren veel mensen op de lezing afgekomen. Zowel ouders en familie van mensen met autisme als professionals uit zorg, onderwijs, opvang en begeleiding waren aanwezig. “Toen we deze lezing hadden geregeld met Erik Velstra wisten we niet hoeveel aanmeldingen we konden verwachten”, zegt Miranda Bosma van het AIC. “Maar dit hadden we niet durven dromen, het lokaal zat bomvol en we hebben zelfs “NEE” moeten verkopen.” Omdat men zoveel mensen heeft moeten teleurstellen, is men van plan om in het najaar nogmaals een avond te plannen. “Wij als AIC zijn blij met deze belangstelling voor autisme. Gelukkig is er steeds meer bekend over autisme en hoe we daar mee om moeten gaan zodat ook deze mensen een plek kunnen vinden in een maatschappij die voor hen heel overweldigend en ingewikkeld kan zijn”, aldus Miranda Bosma.