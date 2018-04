Kookclub Witmarsum: ‘Gezellig en fijn om samen te eten en te koken’

WITMARSUM De kookclub in Witmarsum bestaat ondertussen twee jaar. Die is oorspronkelijk opgezet vanuit een gezamenlijk initiatief van: de R.K. parochie, PKN, Solidair Friesland en Dorpsbelang Witmarsum.

Hellen Oudenhooven is Tegenwoordig het kloppend hart van de Witmarsumer kookclub. Berber Bonnema, inwoonster van Witmarsum nam een kijkje in het pand Het Arkje, recht tegenover de Poiesz in Witmarsum. ,,En dat is makkelijk want nadat we besloten hebben wat we die middag gaan eten, halen een paar leden snel en vers de boodschappen lacht Helen. We beginnen zo rond 16.00, 16.30 uur met een bakje of thee dat gratis wordt aangeboden.” Iedereen die zich voor 16.00 uur die dag heeft opgegeven via de ‘kookclub App’ komt binnendruppelen. Het is gezellig warm in de kamer. En er komen deze woensdag negen personen eten. Al snel beginnen de aanwezigen een praatje met elkaar en worden er suggesties gedaan over wat de pot schaft. Ditmaal wordt het aardappelen, rode kool, uien, shoarmavlees en vegaburgers voor de liefhebber. Met een toetje uiteraard. ‘Voor iedereen’ De kookclub is voor iedereen benadrukt Oudenhooven. ,,We zijn er voor jong, oud. Alleenstaand of gehuwd, ongeacht geloof. Iedereen uit de regio is welkom en kan voor een zeer zacht prijsje mee-eten.” Mensen hebben volgens Oudenhooven soms even een zetje nodig om letterlijk en figuurlijk ‘over de drempel’ te komen. ,,Wij willen graag laten zien hoe fijn het is om minimaal één keer in de week gezamenlijk vers in te kopen, te koken en uiteindelijk samen te eten.” De één ligt koken wat meer dan de ander. Dus soms schilt iemand wat of dekt de tafel. Er zijn geen vaste regels. De meeste deenemers komen uit Witmarsum, maar dat hoeft niet. Zo is ook een echtpaar uit Harlingen aanwezig. Gezelligheid bindt Dat het laagdrempelig en gezellig blijkt al snel nadat de benodigde boodschappen zijn gehaald. Iedereen gaat vervolgens aan de gang, zonder er een strakke taakverdeling is. ,,We zoeken eigenlijk nog een echte koksmuts”, lachen de aanwezigen. ,,Dan kunnen we iemand ‘opperkok’ maken.” Sommige deelnemers komen al anderhalf jaar naar de kookclub. ,,Het is er gezellig en we vinden het leuk om samen te eten”, aldus een deelnemer. Het is vooral de gezelligheid die de kookclub de deelnemers biedt. ,,Het zijn weer even andere gesprekken dan die je thuis hebt.” Ideeën Er liggen nog onontgonnen ideeën. Zoals het boekenkastje van waaruit gratis boeken kunnen worden meegenomen of in kunnen worden gelegd. Of om in de tuin achter de kamer een moestuin te beginnen. Maar daar moet nog iemand met groene vingers voor worden gezocht. Ook mee-eten met de kookclub? Neem dan contact op met Hellen Oudenhooven op dit nummer: 06-53 67 98 74. (Tekst Berber Bonnema)