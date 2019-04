Lisa en Nathasja LC-Toptalent met profielwerkstuk over astma in school

Hans Beertsen maakt foto van de maand bij De Zoeker

FRANEKER - Fotoclub De Zoeker had dinsdag 16 april haar maandelijkse bijeenkomst. De leden was gevraagd foto’s in te leveren met als thema ‘stilte’. Nadat alle inzendingen uitvoerig waren bekeken was iedereen het erover eens dat de foto van Hans Beertsen uit Franeker de foto van de maand moest worden.